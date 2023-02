Pri hroznej nehode v Košiciach zomreli traja ľudia: Prvé slová vodiča? Prosí o odpustenie

V piatok došlo v Košiciach k tragickej nehode, pri ktorej zahynuli 3 ľudia. Vodič auta, ktoré nehodu spôsobilo je už vo väzbe.

Tragédia sa stala v Košiciach na Gorkého ulici. Bavorák tam podľa svedka narazil v protismere do škodovky, ktorú odhodilo do zábradlia a vzápätí vletel do chodcov na priechode. Následne mal vraziť do Peugeotu, pričom zastal až pri kruhovom objazde. V zdemolovanom vraku škodovky zahynul vodič a na mieste nehody zomrela aj jedna z chodkýň. Ďalšia obeť naposledy vydýchla v nemocnici.

Polícia 43-ročného vodiča obvinila zo zločinu všeobecného ohrozenia v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví a súd ho poslal do väzby. V prípade dokázania viny hrozí majiteľovi a konateľovi jednej z košických realitných kancelárií, ktorý bavorák šoféroval, 4 až 8 rokov za mrežami.

