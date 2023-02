Mladík na boboch prevalcoval vo Vrátnej nič netušiacu ženu: Skončila v bezvedomí a nepochopiteľné, čo spravil potom!

Na zjazdovkách lyžiarskych stredísk dochádza počas zimnej sezóny k početným zraneniam, ktoré sú často spôsobené zrážkou lyžiarov. K takejto nehode došlo v sobotu 11.2. vo Vrátnej, kde mladík prevalcoval nič netušiacu ženu stojacu pri detskom vleku.

Podľa všetkého mladík vo veku približne 15-18 rokov pri spúšťaní z kopca narazil do ženy so svojim snežným klzákom. Tá sa nachádzala na svahu pri detskom vleku. Po zrážke žena stratila vedomie a mladý vinník z miesta nehody ušiel.

Rozhorčená z celej situácie opísala celý incident na sociálnej sieti Facebook dcéra zranenej ženy: "Dnes vo Vrátnej o cca 15:30 narazil neznámy chlapec/muž na boboch do mojej mami, ktorá upadla do bezvedomia, následne ju potom sanitka odviezla do nemocnice, kde z vyšetrení zistili silný otras mozgu. Mama si nič nepamätá."

Ako ďalej opisuje, mohlo ísť o 15-18 ročného chalana v zelenej/modrej bunde, ktorý z miesta nehody ušiel a neposkytol prvú pomoc. "Budeme čakať ešte na záznam z webkamier. Keby ktokoľvek niečo videl, budeme radi za info," dokončila svoj príspevok rozhorčená dcéra.