Bratislavčania zvádzajú boj s potkanmi a zápachom: Je na vine TOTO?

Zápach a potkany! Každodenná realita, s ktorou pri bioodpadoch zápasia bytové domy vo viacerých bratislavských častiach.

Prečo sa hlavné mesto rozhodlo pre tento spôsob, koľko to stálo a boli aj iné alternatívy?! V Bratislave sa na problémy s potkanmi v okolí zberných nádob sťažuje veľa obyvateľov. Zvolený systém ľuďom doslova a dopísmena nevonia. Na mieste sú teda otázky, na základe akých kritérií boli nádoby vyberané, koľko stáli, a či mohli byť kvalitnejšie.

„Pri nastavovaní zberu kuchynského odpadu sme sa inšpirovali systémom, ktorý dlho funguje aj v iných krajinách. V komunikácii so správcami ohľadom nadprodukcie odpadu správcov žiadame o zabezpečenie čistoty na stanovišti a zároveň im ponúkneme jednorazové a pravidelné služby OLO,“ uviedli z OLO. Práve bytové správy totiž musia platiť za deratizáciu v prípade zvýšeného výskytu potkanov. Koše vyberali podľa OLO na základe transparentného verejného obstarávania.

„Cena 120 l nádob bola 33 875 €, pri 240 l je to 521 526 € s DPH,“dodali. Od začiatku roka 2023 musia všetky mestá a obce na príkaz Európskej únie triediť bioodpad do špeciálnych nádob. Rezort životného prostredia upozorňuje, že ukladanie vreciek s bioodpadom do nádoby je však len jedným zo spôsobov zberu. „Samosprávy mali možnosť zvoliť si spôsob zberu odpadu prostredníctvom zberných nádob alebo domácim kompostovaním. V každom prípade však ide o rozhodnutie samosprávy, ktoré musí byť pretavené do všeobecne záväzného nariadenia obce o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch,“ informovali z ministerstva.