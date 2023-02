Zimné radovánky už aj na najnižšie položenom svahu Slovenska: O koľko zdražela lyžovačka?

Konečne sa dočkali! Teploty konečne klesli tak, že aj v obci Čechy (okr. Nové Zámky) spustili po prvý raz tohto roku lyžiarsku sezónu. Na najnižšie položenom svahu na Slovensku si však museli vypomôcť umelým zasnežovaním.

Na najnižšie položenom svahu u nás zasnežujú už niekoľko nocí, konečne sa dočkali správnych teplôt. A aj napriek tomu, že im robí vrásky na čele zdražovanie energií, veria, že ich verní nadšenci zimných športov im to vrátia.

Fotogaléria 3 fotiek v galérii

„Cenu máme zastropovanú na 199 eur za megawatthodinu, vychádza to, že išla hore trojnásobne, predtým sme platili 90 eur. My si však nemôžeme dovoliť nejaké zvyšovanie cien, to by nám sem nikto neprišiel,“ ozrejmuje situáciu starosta Jozef Baranovič. Svah prevádzkuje obec.

„Cenu sme zvýšili o 1 euro s tým, že sa nám to vráti na počte návštevníkov. Zatiaľ to vyzerá dobre, spustili sme aj nočné lyžovanie,“ vraví starosta. Najväčšie starosti im tu robilo počasie. „Túto sezónu sa nám podarilo po prvý raz zasnežiť 18. decembra a lyžovať sa dalo do 22. decembra. Potom prišlo klasické oteplenie a to sa nezlepšilo ani v januári,“ hovorí.

Ceny v bufete sa rozhodli nezvýšiť. „Nechali sme také ako minulý rok, chceme, aby naši návštevníci mali to, na čo sú zvyknutí. Najviac je dopyt po varenom víne, čaji a, samozrejme, langošoch,“ usmeje sa starosta. Okrem bufetu tu je aj požičovňa lyží a inštruktori, príspevok je dobrovoľný.

Porovnanie cien (2023/2022)

celodenný lístok dospelý: 13 €/12 €

celodenný lístok dieťa: 11 €/10 €

poldňový dospelý: 11 €/8 €

poldňový dieťa: 9 €/6 €

večerné lyžovanie dospelý: 12 €/9 €

večerné lyžovanie dieťa: 9 €/7 €

lístok na sánkovanie: 3 €/1 €

požičanie lyží a topánok: 9 €/7 €

požičanie snoubordu a topánok: 9 €/7 €

Bufet:

čaj 2 dl: 0,70 €

varené víno 1 dl: 0,80 €

langoš: 1,70 €

pečená klobása: 2,50 €