Jeden zlý krok a niekto by skončil pod električkou: Miloš upozornil na život ohrozujúci úkaz na bratislavskej zastávke!

Nemohol to nechať tak. Do redakcie nám prišiel tip od nášho čitateľa Miloša, ktorý chcel upozorniť na veľmi nebezpečnú mláku nachádzajúcu sa na električkovej zastávke v Bratislave. Tá tieto dni pre nízke teploty zamrzla a vytvorila tak smrteľné nebezpečenstvo pre ľudí čakajúcich na svoj spoj.

Jeden šmyk a mohla by sa stať tragédia. Náš čitateľ Miloš nám do redakcie Nového Času poslal fotografiu nebezpečne vyzerajúcej zamrznutej mláky, ktorá sa nachádza v mestskej časti Ružinov na električkovej zastávke Tomášiková v smere do centra Bratislavy.

"Dlhodobá kaluž vody a teraz ráno životu-nebezpečná, pretože sa niekto na nej môže pošmyknúť a zabiť. Dúfam, že sa nikomu nič nestane," napísal do svojho mailu ustráchaný Miloš. Jeho obavy sú rozhodne na mieste, a preto sme oslovili Dopravný podnik Bratislava.

Tí sa k celej veci promptne vyjadrili: "Zimnú údržbu na zastávkach vykonávame vždy s ohľadom na predpoveď počasia, resp. na aktuálne poveternostné podmienky. Na uvedenú zastávku sme preto poslali kolegov zo zimnej údržby, ktorí bezodkladne zjednajú nápravu. Sme radi, že nás pozorný cestujúci na tento stav včas upozornil," dodali.