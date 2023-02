Pohľad, aký sa naskytne len šťastlivcom: Pozrite sa, čo prebehlo Henrichovi v Tatrách pred autom! Toto je ozaj unikát

S rysom boli zoči-voči! Kým iní chodia do našich veľhôr priamo za týmto účelom, jemu nádherné zviera nečakane prebehlo pred autom!

Popradčan Henrich (31) sa medzi vianočnými sviatkami vybral s kamarátmi na Štrbské Pleso. Cestou naspäť sa zastavili na chvíľu na odpočívadle, keď vtom zbadali nevídaný úkaz - rysa ostrovida.

Na tento okamih bude spomínať ešte dlho! Popradčan Henrich (31) je milovníkom hôr a chodí pravidelne do Vysokých Tatier. Inak to nebolo ani koncom decembra, keď sa s partiou kamarátov vybral na Štrbské Pleso. Cestou naspäť sa zastavili pri Danielovom dome. V okamihu, keď s autom stáli na odpočívadle, všimli si, že ich pozoruje pár očí. A nie hocijakých. „Spoza rohu vyšiel rys. Sedel tam už dlhšie a pozoroval nás,“ prezradil nadšený Henrich. Nádherné zviera následne prebehlo popred auto a vzápätí zmizlo v zasnežených Tatrách. Ešte predtým si ho však stihli nakrútiť. „Toto zazrie tak jeden z milióna, je to obrovský unikát,“ dodáva nadšený Popradčan.

Rys ostrovid