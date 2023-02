Tanečná šou Let's Dance sa nezadržateľne blíži, Gáborík číha na Cimarra: Video dôkaz manželky Ivany vás dostane!

Nová séria veľkolepej tanečnej šou sa nezadržateľne blíži a súťažiaci sa postupne začínajú pripravovať na náročné tréningy. Okrem fyzických príprav sa však bývalý hokejista Marián Gáborík (40) pripravuje aj tak, že sleduje svoju konkurenciu.

V pripravovanej šou Let’s Dance zahviezdia už na jar skutočne veľké mená! Medzi nimi je aj bývalá hokejová hviezda Marián Gáborík (40), ktorý sa bude na parkete zvŕtať po boku svojej životnej lásky, tanečnice Ivany. Keďže štart šou sa nezadržateľne blíži, manželia už vhupli do kolotoča príprav a na sociálnu sieť Instagram prednedávnom zverejnili fotografie priamo z parketu.

Okrem manželského páru a iných zvučných mien sa na parkete predvedie aj hviezda svetového formátu, kubánsky herec Mario Cimarro (51), známy slovenským divákom najmä ako Juan Reyes zo známej telenovely Skrytá vášeň. Veľké eso, akým exotický herec rozhodne je, vraj nad ponukou neváhal ani sekundu, a ihneď vedel, že to je to pravé. So Slovenskom ho spája jeho snúbenica Broňa Gregušová, s ktorou má päťmesačnú dcérku Brianu.

Bývalý hokejista sa na šou pripravuje na parkete a zároveň aj štúdiom svojej konkurencie, ktorú doslova sleduje. Akým štýlom, vás pobaví. Na Instagram zverejnila Ivana Gáborík príspevok, v ktorom spolu s manželom sledujú televízny program, kde práve beží telenovela Skrytá vášeň. "Majko, čo to pozeráme?" spýtala sa vo videu Ivana. Reakcia Mariána bola na nezaplatenie: "Kolegu," vtipne dodal.