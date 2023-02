Nové detaily zo vzťahu Borisa Kollára a Laury: Dočká sa politik ďalšieho syna? Takto dlho to už spolu ťahajú

Privedie mu na svet dieťa číslo 13? Aj keď predseda parlamentu Boris Kollár (57) so svojou údajnou priateľkou Laurou (28) príchod nového potomka popierajú, blízky zdroj z okolia blondínky toho prezradil pre Nový Čas viac než dosť.

Je to len pár dní, čo si bola Vizváryová prezerať detské postieľky a dohady o jej tehotenstve začali vzrastať. Chvíľu na to našu redakciu kontaktovala osoba, ktorá všetky domnienky potvrdila. Dokonca prišla aj s informáciou, kedy by mala Laura porodiť Borisovi ďalšie bábätko a aké pohlavie by malo mať.

Politik Boris Kollár, známy tiež ako multiotecko, má 12 detí od 10 žien a povráva sa, že adeptkou na mamu číslo 11 by mala byť podnikateľka a bývalá speváčka Laura Vizváryová. Aj keď si obaja doteraz starostlivo strážili súkromie a prelomiť mlčanie nechceli, blízky zdroj z Laurinho okolia to už nevydržal a veci uviedol na pravú mieru.