Hrozná situácia nevinnej rodiny: Nevidiaci manželia s postihnutou dcérou sa ukrývali pred mrazmi vo vlaku! Skončia na ulici?

Nevedia, čo si počať. Nevidiaci rodičia Beáta (50) a Rudolf (51) z Prešova spolu s mentálne postihnutou dcérou Timeou (22) sa boja, že skončia na ulici. Ich strach ešte umocňuje fakt, že podobnými útrapami raz už prešli. Pred časom ešte prebývali vo vagónoch, teraz síce žijú v lacnom prešovskom hoteli, lenže ten sa chystajú zatvoriť. Budú z nich bezdomovci?

Manželia v mladosti navštevovali školu v Levoči, kde sa koncentrujú ľudia so zrakovým postihnutím. Tam sa aj zoznámili a začali pracovať v sociálnom podniku. „Ten však zanikol, tak sme išli bývať k môjmu otcovi do Cejkova (okr. Trebišov). Neskôr zomrel, mama si našla priateľa, ktorý zneužil situáciu a museli sme odísť. To bolo v roku 2004. Odvtedy sa len tak pretĺkame po svete a niekedy chýbajú len milimetre od toho, aby sme skončili pod mostom,“ povedala ťažko skúšaná Beáta aj za ostatných členov rodiny.