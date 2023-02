Také niečo ešte žiaden Slovák nezažil: Prečo sú v obci na Spiši dvaja starostovia?!

Nevídaná situácia! V Bystranoch (okr. Spišská Nová Ves) sa 1. februára posadil na stoličku starostu poslancami zvolený zastupujúci starosta Fabián Kandráč, pretože víťaz volieb Gejza Kandráč nemal zahladený trest v registri.

Lenže to napadol bývalý starosta František Žiga, ktorý sa podľa rozhodnutia Ministerstva vnútra SR opäť posadil do vedenia obce. Poslanci protestujú! Kto má teda právo viesť obec?

Na jesenné voľby do samospráv mnohí zabudli. V Bystranoch sú však horúcou témou.„Keď som podal kandidátku na starostu, neupozornili ma, že mám mať zahladený trest. Urobil som to až po voľbách, ktoré som vyhral o viac ako 50 hlasov, ešte pred prvým zastupiteľstvom. Na riadnom zastupiteľstve právoplatne zvolení poslanci vymenovali môjho zástupcu Fabiána Kandráča. To na Správnom súde napadol bývalý starosta, ktorý vo voľbách neuspel,“ povedal G. Kandráč a dodal: „Najvyšší správny súd sa prikláňa k tomu, že zastupujúcim starostom má byť vymenovaný zástupca poslancami. Chcel by som sa voči tomu postaviť, že obec vedie bývalý starosta, ale nemá mi kto poradiť a pomôcť.“