Martin z Modrého Kameňa nafotil v záhradke kvitnúce stromy a kvety: Odborníci varujú, môže to spôsobiť veľké škody!

Foto Váš Tip

Kvitnúce stromy a kvietky. Toto nafotil vo svojej záhradke v Modrom Kameni pri Veľkom Krtíši Martin Ignác (39). Príliš teplý január totiž spôsobil to, že najmä na juhu Slovenska sa príroda prebúdza, ako by prišla jar a to je zima len v polovici. Podľa odborníkov však kedykoľvek môžu prísť mrazy a spôsobiť veľké škody.