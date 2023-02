Chlpatý 65-kilový model je šampión šampiónov: Broska pred súťažov sušíme 2 hodiny!

Kam príde, tam zbiera ocenenia! Nemá žiadne maniere, je nekonfliktný a priateľský. Nádherný Brosko je 65-kilový kamarátsky pes, ktorý vo svojich 16 mesiacoch vyhráva jednu súťaž za druhou.

Huňatý psík, ktorý sa celým menom volá Asombroso Only New Knights Faundland, má na svojom konte množstvo víťazstiev. Za rok absolvuje až 40 výstav. Jeho majiteľka Gabriela vlastní chovnú stanicu novofundlanských psov a na svojich zverencov nedá dopustiť. Koľko času jej zaberie Broskov nádherný výzor a kedy sa šampión dočká nevesty?

Gabriela je na Broska pyšná o to viac, že sa mu podarilo získať ocenenie Šampión šampiónov 2022/2023 v Prahe. „Každú súťaž prežívam veľmi intenzívne a toto je súťaž, kde ide naozaj o vyraďovanie, takže čím bližšie sme boli k víťazstvu, tým viac to vo mne vrelo,“ spomína s tým, že jej oporou je priateľ. Na súťaži sa zúčastnilo 312 šampiónov, no najviac zaujal nádherný Brosko, ktorý sa doslova predvádzal ako modelka.