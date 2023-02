Študenti z Košíc namiesto koláčikov pečú v rúre konský trus: Neuveríte, čo z neho vyrábajú!

Inšpirovala ich energetická kríza a fakt, že množstvo domácností je nútených šetriť. Partia štrnástich študentov tretieho ročníka Gymnázia Poštová v Košiciach prišla s nápadom vyrábať ekologické brikety z biomasy. Projekt nesie názov FLUF Brikety.

Myšlienka projektu vznikla pri ceste vlakom z Bratislavy do Košíc. „Nadhodila nám ju pani profesorka Wolfová, ktorá sa nás opýtala, či vieme, že z kravských exkrementov sa kedysi vyrábali palivá, ktorými sa kúrilo. Najprv sme to brali ako žart, no neskôr sme sa k tomu postavili seriózne a stotožnili sa s tým, že budeme vyrábať brikety z biomasy,“ vraví prezidentka študentskej firmy Tereza Pažinová.

Názov FLUF pochádza z anglického slovíčka fluffy, ktoré znamená huňatý. „Má to súvis s tým, že svoj produkt vyrábame aj s pomocou koníkov, ktoré majú huňatú srsť. V ľuďoch má náš produkt vyvolať ,fluffy pocit, keďže naše brikety ich zahrejú, keď je vonku zima,“ hovorí Rebeka Hubková, ktorá vo firme zastáva pozíciu viceprezidentky marketingu a predaja firmy.