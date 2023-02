Prvá nábytková banka na Slovensku pomáha ľuďom v núdzi: Ambiciózny projekt v Trnave si vytýčil takýto cieľ!

Nábytkovú banku ako prvá na Slovensku založila Trnavská arcidiecézna charita (TACH). Pre pilotný program sa inšpirovala v zahraničí, jej cieľ je vytvoriť pre ľudí bez domova priestor na znovuzískanie pracovných a sociálnych návykov a priviesť ich k možnosti prípadného uplatnenia sa aj na trhu práce.

Funguje od začiatku roka v Trnave v Mestskom priemyselnom parku. Priestory na aktivitu, ktorá má zatiaľ finančnú odporu do konca novembra, poskytlo mesto Trnava.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Zamestnanci TACH pri štarte oslovili zhruba sto ľudí, žijúcich na ulici v Trnave a do projektu zaradili prvých piatich klientov. Tí repasujú nábytok pod vedením inštruktorky sociálnej rehabilitácie. Samotnej práci predchádzajú rozhovory so sociálnymi pracovníkmi a psychologičkou. Podľa sociálnej pracovníčky Sone Pobieckej by najväčšou motiváciou pre klientov, zapojených do Nábytkovej banky, mohla byť túžba patriť do komunity. "Takto získavajú možnosť vytvárať hodnoty. Veríme, že účasť na takejto aktivite ich bude napĺňať po ľudskej aj psychickej stránke, aby mohli napredovať a v budúcnosti sa zamestnať," vysvetľuje Pobiecka.

Koordinátor projektu Nábytková banka Patrik Bellay doplnil, že pracovná terapia je výborný spôsob, ako nadviazať vzťah s klientom. "Pri spoločnej aktivite si dôveru získame podstatne ľahšie aj rýchlejšie ako pri rozhovore v kancelárii," vysvetľuje.

Podľa zástupkyne riaditeľa TACH Kataríny Pažitkovej do Nábytkovej banky môžu ľudia svoj starý, ale použiteľný nábytok darovať, alebo si za symbolickú cenu objednať obnovu. Klienti síce nie sú vzdelaní v odbore, ale sú podľa nej manuálne zruční a pracujú pod vedením. Takým je aj Peter, ktorý žije podľa jeho slov už osem rokov na ulici. Do projektu sa zapojil aj so svojou priateľkou, obaja pri prezentácii pracoviska v stredu pracovali na obnove starých stoličiek. Peter ju natrel vo farbách trnavského Spartaka. Na dokončenie mu chýba malý detail. "Má sa mi narodiť prvý vnuk, tak čakám a potom na opierku dopíšem ten dátum," povedal.