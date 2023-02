Stovky Slovákov vydesila správa o pomletom hmyze v múke: Reakcia polície ich nepoteší!

Na facebooku sa šírilo upozornenie, aby si ľudia nekupovali dovážanú celozrnnú múku, je v nej vraj pomletý hmyz. Slovenská polícia sa zaoberala aj týmto tvrdením.

Ebranit Arabský na facebooku napísal upozornenie, aby si ľudia nekupovali dovážanú celozrnnú múku, lebo v nej je pomletý hmyz. Polícia si posvietila na tento status a hovorí, že Ebranit objavil Ameriku. Status zdieľali stovky ľudí, pretože v nich vyvolal strach, avšak to, že sa v potravinárskom priemysle používa aj jedlý hmyz, nie je žiadna novinka.

"Tak, ako ľudia konzumujú iné živočíchy, sa už dlho pridáva do vybraných potravín aj jedlý hmyz," píše polícia na facebooku a dodáva: "Nejde pritom o prevratnú novinku. Výrobky, ktoré ho obsahujú, sú riadne označené. Preto máte možnosť výberu. Tak, ako sa niekto rozhodne, že nebude jesť mäso, tak má každý z nás možnosť siahnuť po potravinách, ktoré sú nám pochuti."

"Európska únia sa stará o bezpečnosť potravín ako málokto. Každý človek v EÚ je slobodný a ak chce niekto jesť výrobky, ktoré obsahujú bielkoviny z hmyzu, má na to právo. A ak niekto nechce, nebude ich jesť. Pridanou hodnotou EÚ je regulácia a overovanie bezpečnosti potravín, medzi ktoré patrí vo viacerých krajinách aj hmyz. To, že EÚ reguluje prísun netradičných príjmov potravy z cudzích krajín je len dobre, pretože povoľovacie procesy EÚ patria medzi najprísnejšie na svete. Ak chce teda niekto jesť hmyz, bude to mať uvedené na obale a bude to bezpečné. Nič viac, nič menej," vysvetľuje polícia na stránke Hoaxy a podvody- Polícia SR.

Ďalej polícia informovala, že v Európskej únii sú momentálne schválené 3 druhy hmyzu, ktorý je bezpečný pre konzumáciu. O tom, že sa hmyz nachádza v potravine je ale v Európskej únii povinné uviesť na obale, aj kvôli možným alergiám na látky, ktoré môže hmyzia schránka obsahovať.