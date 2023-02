V centre Gemera vyrastie atrakcia, ktorá u nás nemá obdobu: Samospráva z rozpočtu mesta neplánuje použiť ani cent!

Budú mať slovenský unikát. V rekreačnej oblasti Kurinec v Rimavskej Sobote plánujú priniesť na ďalšiu letnú sezónu úplnú novinku, ktorou je veľký vonkajší bazén s vlnobitím. Samosprávu vyjde na 1,4 milióna eur. Primátor Jozef Šimko však tvrdí, že z rozpočtu mesta nepoužije ani cent, úver bude platiť z vyzbieraného vstupného.

Rekreačnú oblasť v centre Gemera sprístupnili pre verejnosť znova v roku 2011 po ôsmych rokoch pustnutia a chátrania. Postupne k jednému plaveckému bazénu s pitnou vodou, pribudli dva s geotermálnou, ktorá tam tečie z vrtu hlbokého 1020 metrov. Následne v areály vybudovali aj detský bazén so šmýkačkou, tureckým hradom a ďalšími atrakciami. Poslednou novinku bol veľký tobogan.

Tentoraz má však primátor ešte smelšie plány. Úplnou novinkou na budúce leto má byť bazén s umelým vlnobitím. „Môj zámer už schválila finančná komisia. Na začiatku februára ho chcem predložiť poslancom na schválenie na zasadnutí mestského zastupiteľstva,“ uviedol Šimko s tým, že štúdiu a projektovú dokumentáciu za 39.000 eur má už hotovú. Celkové náklady na výstavbu bazéna by mali byť 1,44 milióna eur. Samospráva si na to plánuje zobrať úver. Následne vypíše verejné obstarávanie na dodávateľa a v apríli by sa mohlo začať so samotnou výstavbou, ktorú chcú ukončiť budúci rok pred letnou sezónou.

„Takýto vonkajší bazén s rozlohou 70x60 metrov a hĺbkou 1,8 metra sa nikde na Slovensku ešte nenachádza. Menší krytí je v Bešeňovej. Inšpiroval som sa bazénmi v Maďarsku, či Srbsku,“ doplnil primátor. Ten chce vyplácať úver zo zisku z kúpaliska na Kurinci, rozpočtu mesta sa ani nedotkne. Vlani malo mesto totiž odtiaľ čistý príjem 342.000 eur. Šimko však už má teraz smelé plány aj na ďalšie roky, chce začať s ďalšími geotermálnymi vrtmi a vybudovať kryté bazény, aby mal Kurinec celoročnú prevádzku.