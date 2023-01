Chceli vedieť, koľko meria najdlhšia ľúbostná báseň na svete, školáci ju prepísali na papier: Toľkoto má rekordná Marína!

Dalo to zabrať, ale oplatilo sa! V Cirkevnej základnej škole Romualda Zaymusa v Žiline žiaci 8. A prepísali na papier celú najdlhšiu ľúbostnú báseň na svete, aby vedeli odmerať, aká dlhá Sládkovičova Marína vlastne je.

Na školskom ihrisku zlepené listy roztiahli a výsledok ich ohromil. Meria neuveriteľných 28,33 metra, čo by znamenalo zápis do Knihy slovenských rekordov, o ktorý teraz chcú v škole požiadať. Prepis spravili počas zúriacej pandémie, no pochválili sa až teraz.

Nápad sa pred vyše rokom zrodil v hlave učiteľky slovenčiny Tuti Halajovej, ktorá si na jednej z hodín v duchu kládla otázku: „Ktovie, koľko meria Sládkovičova Marína?“ Veď, napokon, náš romantický básnik Andrej Sládkovič ju písal dva roky. Tvorí ju 291 najmä 10-veršových strof a je najdlhšou ľúbostnou básňou na svete, vďaka čomu drží svetový rekord oficiálne zapísaný vo World Record Accademy. „Vieme si predstaviť, akú dĺžku by mala báseň, keby bola napísaná na jednom papieri?“ spýtala sa žiakov na hodine počas pandémie s tým, či ju neskúsia prepísať.

„Pokúsili sa o to naši ôsmaci. Aby boli dostatočne navnadení na takýto experiment, najskôr sme si o básnickej skladbe porozprávali na literatúre. Potom sme sa všetci pustili do prepisovania.