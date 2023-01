Strach o známu speváčku! Urbánková bojuje v nemocnici s covidom: Dcéra prosí ľudí o modlitby

Tej pliage stále nie je koniec! Najnovšie trápi Covid-19 známu českú speváčku Naďu Urbánkovú (83). Tú ochorenie priviedlo až do nemocnice.

To, že Naďa Urbánková bojuje s ťažkým ochorením Covid-19, prezradila jej dcéra Jana Fabian na facebooku. Urbánková skončila v nemocnici a dcéra prosí ľudí, aby jej venovali modlitby.

"Ak máte v tejto neľahkej dobe kúsok modlitby navyše, prosím, venujte ju dnes mojej mamke. Je v nemocnici s covidom a nie je jej vôbec dobre," napísala Fabian slová, ktoré šokovali všetkých fanúšikov speváčky.

"Prosím, nevolajte jej, nemôže ísť k telefónu. Len na ňu, prosím, myslite. Ak jej chcete niečo odkázať, pokojne to napíšte sem pod post. Vytlačím to pre ňu a posuniem jej to. Bohužiaľ, ani ja k nej momentálne nemôžem. Ďakujem vám za súcit a pochopenie. Buďte zdraví a majte sa radi," napísala smutne ale s nádejou Jana Fabian.

Pod postom sa začali objavovať mnohé podporné komentáre. Všetci veria, že sa speváčke čoskoro polepší a prajú jej veľa síl a zdravia.