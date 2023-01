Bratislavčania sa stále môžu stretnúť s diviakmi priamo na ulici, polícia radí: Ak neurobíte TOTO, ste v bezpečí!

Situácia s divou zverou v Bratislave sa oproti minulému roku zlepšila. Stále však môžu obyvatelia hlavného mesta natrafiť na divokú návštevu, keď to najmenej čakajú.

Pobehovali po hlavnom meste a ľudí to už pomaly prestalo prekvapovať. Diviaky chodili do bratislavských ulíc z priľahlých lesov pravidelne, preto muselo mesto prijať opatrenia. "Hlavnému mestu sa v spolupráci s Mestskými lesmi Bratislava podarilo prijatými opatreniami, v lokalitách na ktoré majú priamy dosah, výrazne znížiť počty diviačích výjazdov do intravilánu mesta. V niektorých častiach Bratislavy sa však s diviakmi v uliciach môžete ojedinele stretnúť aj dnes. Bolo tomu tak aj v uplynulých týždňoch napríklad priamo v centre mesta alebo v Karlovej Vsi," uviedla polícia.

Obyvatelia sú však často pri strete s divými zvieratami nezodpovední. Polícia preto uviedla, čo treba robiť v prípade, že by niekoho opäť prekvapila diviačia návšteva.

Rady polície nájdete na ďalšej strane.