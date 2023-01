David Key po drsnej nakladačke s misskou zrazu otočil: Chýba mi Fabušová! Nečakané priznanie v slabej chvíli?

Už prešiel nejaký ten piatok, odkedy sa kontroverzná dvojka David Key a Miroslava Fabušová spoločne potĺkali verejnosťou. Po obrovskom škandále, kedy došlo k fyzickému útoku a padli aj trestné oznámenia, sa dvojica od seba dištancovala. Teraz sa však zdá, že je Davidovi za bývalou misskou smutno. Môže za to nevera jeho čerstvého priateľa z Farmy?

Davida pozná verejnosť hlavne z relácie Bez servítky a z nespočetných kontroverzných situácií, do ktorých sa dostal spolu s bývalou kamarátkou a misskou Miroslavou Fabušovou. Obaja sa spoznali práve v spomínanom jojkárskom projekte, kde si padli do oka natoľko, že sa spolu dokonca nasťahovali do jedného bytu.

Ich spolubývanie ukončil obrovský škandál, keď sa obaja dostali do fyzickej potýčky, kde musela zasahovať aj polícia. Po tejto bitke sa dvojica od seba dištancovala a potvrdili, že ich kamarátstvo skončilo. Teraz sa však zdá, že sa Davidovi po starej kamarátke Mirke cnie.