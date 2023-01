Problém, ktorý už roky nevedia vyriešiť: Do rieky Poprad v Kežmarku unikajú ropné látky! Čo je zdrojom znečistenia?

Únikom ropných látok do rieky Poprad v Kežmarku sa v závere uplynulého týždňa zaoberalo ďalšie pracovné stretnutie na tamojšom okresnom úrade. Ide o niekoľkoročný problém, ktorý sa zatiaľ nepodarilo vyriešiť. Otázny podľa prednostu okresného úradu Vladimíra Škáru ostáva zdroj kontaminácie.

Ako vysvetlil pre agentúru SITA, indície aj spomienky pamätníkov zatiaľ naznačujú, že by mohla pochádzať z bývalej časti nákladnej železničnej stanice. Pomôcť by podľa neho mohlo vyhlásenie územia za envirozáťaž. Lokalitu by následne mohli vyčistiť tak, ako tomu bolo v prípade areálu bývalých vojenských kasární, ktoré čelili v minulosti podobnému problému.

Stretnutie vo štvrtok 19. januára bolo podľa Škáru opäť zamerané na identifikáciu zdroja úniku ropných látok do rieky Poprad. „Ide konkrétne o dve vyústia, jedno je za nákupným centrom Lidl, teda povyše mosta, ktorý sa bude opravovať, druhé pod mostom. Nevieme sa dlhodobo dopátrať k zdroju kontaminácie, hoci sme už prijali mnohé opatrenia,“ opísal. Do prípadu bola podľa jeho slov zapojená aj Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, ktorá v roku 2019 realizovala kamerové skúšky v potrubiach.

Pred dvoma týždňami zase okresný úrad za pomoci Podtatranského vodárenského podniku v Poprade vykonal takzvané dymové skúšky. Okrem toho vychádzajú aj z indícií starších pamätníkov, ktorí poukazujú na železničnú stanicu, tá je v danej lokalite položená najvyššie. „Podľa nich tu sovietske vojská, ktoré k nám prišli v roku 1968, vybudovali podzemné zásobníky nafty. Dodnes sa tam nachádza rampa, v blízkosti ktorej vraj boli tieto podzemné zásobníky. Nikto ich už však nevie identifikovať, pretože sú určite zasypané,“ uviedol kežmarský okresný prednosta.