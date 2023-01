Mrazivé kráľovstvo v Tatrách: Na Lomničáku zmajstrovali 35 sôch z ľadu! Tieto skrášľovali veľhory ako prvé

Tomu sa povie šikovné ručičky! Z Hrebienka vo Vysokých Tatrách sa stáva skutočné ľadové kráľovstvo. Po dvojročnej prestávke sa sem cez víkend opäť vrátili Medzinárodné majstrovstvá ľadových sochárov. Dvojčlenné tímy z desiatich krajín počas podujatia TATRY ICE MASTER vyčarovali z 50 ton ľadu 35 unikátnych ľadových sôch.

Prvé dve však zhotovili už v piatok na Lomnickom štíte. Boli to ľadové vlky od nemeckých sochárov. V Tatrách panuje od piatka pravá zimná atmosféra, a tak majstrom nič nebránilo vyčarovať už deviatykrát z obrovských kusov ľadu umelecké diela.

Fotogaléria 3 fotiek v galérii

„Mráz okolo -5 stupňov Celzia, bezvetrie a mierne pod mrakom. Netuším, kto to zariadil, ale je to od prírody nádherný darček. Od decembra sme mali v Tatrách neustále plusové teploty, a to by sa ľadové sochy nedali robiť. Títo majstri ľadu potrebujú mráz, lebo jednotlivé ľadové bloky sa navzájom lepia vodou, ktorá zmrzne,“ vysvetľuje šéf realizačného tímu Lukáš Brodanský.