Jojkárka Lucia Barmošová sa stala mamou: Toto je moja Dianka! Nádherná FOTO z pôrodnice

Dlho po bábätku túžila a jej sen sa stal skutočnosťou. Moderátorka Lucia Barmošová (40) si na pôrod vybrala najväčšiu bratislavskú nemocnicu na Kramároch.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Blondínka, ktorá si svoje súkromie extrémne stráži a dokonca tajila svojho priateľa Dávida a spočiatku celé tehotenstvo, mlčala aj o svojom pôrode. Podľa informácií Nového Času však porodila svoju vytúženú dcérku včera a, ako nám jojkárska tvár napokon priznala, všetko prebehlo bez komplikácií a ona sa už teší z malého uzlíka šťastia.

Hovorí sa, že tehotenstvo neutajíš. Lucii Barmošovej sa to darilo dlho. Až v októbri 2022, keď bola v šiestom mesiaci tehotenstva, priznala farbu. A otca dieťaťa, ktorým by mal byť policajt Dávid, tiež. Z televízie odišla na materskú dovolenku 15. decembra minulého roka a pomaly sa pripravovala na pôrod. Podľa informácií Nového Času sa Barmošová mala dostaviť do pôrodnice s mamičkovskou taškou len včera.

Len pár hodín po pôrode Nový Čas sympatickú Luciu stretol priamo v pôrodnici, kde sa už tešila zo svojej vytúženej dcérky, ktorá dostala meno Diana. Práve pohlavie bolo jediné, čo Barmošová pred svetom netajila. Ako nám vysmiata mamička krátko po príchode svojho prvého dieťaťa na svet priznala, je šťastím bez seba a so svojou princeznou sa spoznávajú.