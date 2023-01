Neobyčajný zážitok poslankyne Marcinkovej: Keď uvidela deduška v reštaurácii, ihneď vedela, čo urobiť

Poslankyňa Vladimíra Marcinková sa na svojom facebooku podelila o príbeh, ktorý vám vtisne slzy do očí.

Poslankyňa Marcinková pred niekoľkými týždňami prežila niečo, s čím sa potrebovala podeliť so svojim fanúšikmi na facebooku. So svojou rodinou obedovala v reštaurácii neďaleko českého Třinca, keď dovnútra vstúpil deduško. Ten si podľa jej slov nevypýtal ani jedálny lístok, len poprosil mäso s ryžou a pivo.

"Zjedol všetko, musel byť veľmi hladný. Chlípkal si pivo, pozeral von oknom. Ja som sa medzičasom postavila a išla zaplatiť. Manžel sa na mňa nervózne pozeral, že prečo idem platiť. On je vždy za gentlemana, nemá rád, keď mu túto rolu beriem, ale ja som mu naznačila, nech to nechá tentokrát na mňa. Pani čašníčke som povedala, že chcem zaplatiť obed aj za toho starčeka, ale tak aby o tom nevedel, aby sa necítil nepríjemne, nech mu povie, že je to na účet podniku. Prikývla," povedala Marcinková, ktorá bola nervózna z toho, že pán si nepozrel lístok a netušil aké sú v podniku ceny.