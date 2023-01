Ministerstvo životného prostredia sa zameralo na Žitný ostrov: Ako ho budeme chrániť?

Váš Tip

Kvalita a kvantita podzemnej vody Žitného ostrova by mala byť na Slovensku účinne chránená. To je hlavným cieľom Akčného plánu ochrany vody v Chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO) Žitný ostrov, ktorý predložilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR do medzirezortného pripomienkového konania.