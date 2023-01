Strojníctvo na východe Slovenska naberá nový dych, záujem o štúdium na TUKE rekordne stúpol: Na TOTO lákajú študentov!

Záujem mladých o štúdium na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) oproti vlaňajšku rekordne stúpol o takmer polovicu.

Pre začínajúcich vysokoškolákov sú najväčším lákadlom technologické novinky, ktoré univerzita v spolupráci s partnermi posledné roky vyvíja a využíva vrátane vodíkového ultramoderného športového auta, autobusov, trojkoliek či bicyklov.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Veľa študentov z východu sa čoraz viac zaujíma o nové spôsoby získavania a využívania energie, ktoré sa testujú nielen na akademickej pôde, ale aj v Košickom kraji. Tomáš Brestovič, prodekan pre inovácie a transfer technológií Strojníckej fakulty TUKE, uviedol, že na fakulte sa aktívne zaujímajú o využitie vodíka v praxi. „Pri malých objektoch má jeho vy­užiteľnosť nízky potenciál, ale pri autobusoch, autách a určite aj pri bicykloch má vodík obrovský význam,“ uviedol Brestovič.

Dodal, že v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom, ktorý zakúpil 10 vodíkových bicyklov, môžu ich študenti tieto technológie skúmať a pracovať s nimi v praxi. „Aj vďaka tomu vidia, ako funguje energetický tok, výroba elektrickej energie, jej uskladňovanie a to, ako funguje systém ako celok,“ zhodnotil Brestovič.

Vývojárom z TUKE sa podaril vydarený technologický kúsok. V spolupráci so slovenským výrobcom vytvorili prvý vodíkový autobus s nízkotlakovou absorpčnou technológiou, ktorý bol prezentovaný aj na EXPO 2020 v Dubaji. Na univerzite sa pedagógovia spolu so študentmi a doktorandmi púšťajú aj do vývoja vlastných vodíkových technológií.