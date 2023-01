Obec kaštieľov je plná schátraných pamiatok: Justhovský kaštieľ v Necpaloch opravia po neuveriteľných 100 rokoch!

Obec kaštieľov. Aj takto by sa dali nazvať Necpaly neďaleko Martina, kde sa nachádza veľa historických budov. Dolný kaštieľ v minulosti už jeho nový vlastník aj s parkom kompletne zrekonštruoval, ďalšie nie sú v dobrom stave. Jednému však svitá na lepšie časy.

Nový majiteľ renesančného Justhovského kaštieľa plánuje jeho kompletnú obnovu, pričom už začali s rekonštrukciou strechy. Renesančný kaštieľ v posledných storočiach menil nielen majiteľa, ale aj funkciu. Už vyše 100 rokov nebol obývaný.

Slúžil aj ako družstevný sklad obilia, bol voľne prístupný, čo sa všetko podpísalo pod jeho zhoršujúci sa stav. Zachrániť ho chce firma Castruum Building, a to aj pod drobnohľadom žilinských pamiatkarov. „Videl som, v akom stave je kaštieľ, a rozhodli sme sa ho zachrániť. Rekonštruujeme strechu, ktorá je vo veľmi zlom stave. V súčasnosti je zakonzervovaná a s prácami budeme pokračovať. Nový, ručne štiepaný šindeľ bude z červeného smreka. S prácami na nej by sme mohli byť hotoví do 2 rokov. Celková rekonštrukcia kaštieľa bude do 7 až 8 rokov. Samozrejme, že všetko závisí aj od financií,“ odhalil Branislav Piroha, konateľ spomínanej firmy, ktorá už viac ako 10 rokov renovuje historické pamiatky, pričom pracovali napríklad aj na hradoch Strečno či Likava.

Doplnil, že po celkovej rekonštrukcii by mal kaštieľ slúžiť aj na kultúrne a spoločenské podujatia, no teraz je podľa konateľa možné odhadnúť celkovú mieru investícií len ťažko.

Čo zvyšné pamiatky?

V obci však stále chátra niekoľko ďalších stavieb s historickou hodnotou, lenže rekonštrukčné práce na nich zatiaľ nie sú ohlásené. Pokiaľ im nikto nebude venovať dostatočnú starostlivosť, hrozí, že sa časom rozpadnú. Preto je obnova Justhovského kaštieľa dobrou správou, no jedna lastovička leto nerobí...