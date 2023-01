Zvyšovanie cien energií je tragédiou pre malých podnikateľov: Nezvládame to, zatvárame!

Šetria, ako môžu! Slovenskí podnikatelia s hrôzou pozorujú, ako sa menia sadzobníky dodávateľských spoločností, ktoré distribuujú energie. Nekončiaci sa rast cien núti aj veľké firmy k úsporným opatreniam, ktoré zásadne ovplyvňujú ich produkciu.

Zrušili zimné pestovanie

Matúš Jančura, farma Babindol (okr. Nitra)

Firma otvorila nový skleník pri Leviciach. Dali však prednosť pestovaniu letných paradajok, ktoré nepotrebujú toľko svetla. Dôvodom je zvyšovanie energií. „Prijali sme úsporné opatrenia a nenamontovali do skleníka extra svietenie. V skleníku už rastliny nebudú rodiť v zime a prvú úrodu očakávame až v marci,“ povedal riaditeľ farmy Jančura. Zimná produkcia paradajok si totiž vyžaduje konštantnú teplotu 20 ⁰C a dosvecovanie počas krátkych, respektíve zamračených dní.

„Naše hospodárstvo je postavené najmä na plyne, ktorý stúpol z 15 na 70 eur, čiže nárast je enormný. Čo sa týka cien, konečné slovo majú zákazníci a reťazce, ktoré to od nás odoberajú, ktoré sa tvária, že majú dostatok slovenskej produkcie, hoci neviem, odkiaľ ju majú, my máme na skladoch stále relatívne veľa paradajok, ale reťazce nereflektujú na naše ceny,“ dodal s tým, že v zime mali produkciu 25 až 30 ton paradajok. „Ale to len vtedy, keď máme spustené svetlá vo všetkých zimných skleníkoch. V súčasnosti máme 20 ton,“ doplnil s tým, že pred nárastom cien energií míňali v priemere ročne asi 1,5 milióna. „Keby sme nezačali šetriť, tak náklady na plyn by sa nám len za minulý rok vyšplhali na 4,5 milióna €, čiže trojnásobok. Tým, že sme šetrili, dostali sme to na 2 milióny, ale máme menšiu produkciu,“ uzavrel.