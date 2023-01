Po betleheme pribudne pri Rainerovej chate ďalšia atrakcia: Petras chystá niekoľko metrov vysokú tradičnú sochu!

Po betleheme zo snehu už pripravuje chatár a vysokohorský nosič Peter Petras pri Rainerovej chate vo Vysokých Tatrách aj tradičnú sochu nosiča. V utorok tam začali nakladať korpus na túto postavu, ktorá dotvára atmosféru na Starolesnianskej poľane každoročne. Bežne máva aj niekoľko metrov.

„Zbierame a prenášame sneh z miesta, na ktorom kedysi stála chata Kamzík. Ak nepríde nejaký radikálny odmäk, chceli by sme mať nosiča hotového do 21. januára,“ povedal pre agentúru SITA Petras. Postava sediaceho nosiča bude mať podľa jeho slov výšku približne 3,5 metra. „Ak by sa postavil, mal by aj päť metrov. Ale to sa, samozrejme, nestane, keďže je zo snehu,“ zažartoval.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Ešte pred Vianocami dokončil Petras betlehem zo snehu, pracoval tam na ňom s pomocníkmi 25 dní. Po dobudovaní mal výšku 3,8 metra, šírku 4,6 metra a hĺbku 3,6 metra. Koncom decembra vyvolalo dielo zo snehu veľkú pozornosť po tom, ako postavy v ňom opitý vandal polial červeným vínom.

Chatárovi sa ich nakoniec podarilo opraviť. Menšími úpravami prešiel betlehem aj v predošlých dňoch po výraznom oteplení. „Vždy, keď príde radikálne oteplenie, podložím klenbu trámom a doskou, aby nám nespadla. Dnes som ešte trocha opravil Ježiška, jasličky aj Pannu Máriu,“ dodal Petras.

Najstaršiu chatu vo Vysokých Tatrách postavil v roku 1863 Ján Juraj Rainer. Po postavení chaty Kamzík v roku 1884 zanikla, obnoviť sa ju podarilo až v roku 1998, odkedy slúži verejnosti. Jej chatárom je v súčasnosti Peter Petras mladší. Súčasťou jej priestorov je malá expozícia histórie a súčasnosti horských nosičov, zbierka starého horolezeckého náradia a starých lyží. Nachádza sa asi polhodinu chôdze od strediska Hrebienok. Tento rok si chata pripomenie 25. výročie svojho otvorenia.