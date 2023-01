Príroda pomýlená ako nikdy? Eve v záhradke rozkvitli jarné kvietky, klimatológ varuje: Toto môžu byť následky!

Poriadne sa poponáhľali! Dôchodkyňa Eva Gabajová (68) z Topoľčian sa nevie prestať čudovať. Jej kvety v predzáhradke pri paneláku začali nielen pučať, ale už aj kvitnúť. A to v polovici januára, keď by malo mrznúť.

Čiperná dôchodkyňa tvrdí, že toto ešte nezažila. Vysoké teploty pomýlili aj prírodu. Namiesto snehovej nádielky, pod ktorou by mali rastlinky odpočívať, sú aj vyše 10-stupňové teploty. Rastliny sa na mnohých miestach už pýtajú von.

To vidí aj Eva (68), ktorá sa nestačí čudovať, čo všetko jej kvitne pred panelákom v záhradke, o ktorú sa tak poctivo stará. „Kvitne čemerica, prvosienka, žltý jazmín, ale aj rododendron. Keby to boli len snežienky, tak si poviem, že je to v poriadku, tie sa zvyknú niekedy pýtať von už v januári, ale celá príroda akoby sa zobúdzala. Von sa tlačia aj hosty a rozchodník,“ krúti hlavou milovníčka prírody.

To, že je to netypické a veľmi skoro, potvrdil aj klimatológ Pavel Faško. „Potvrdzujem, že naozaj kvitnú, lebo som to videl aj ja. A nekvitnú len kvety, ale aj stromy, kríky, liesky začali a je to veľmi neštandardné a je to veľmi skoro. Toto by malo byť na konci zimy a nie uprostred alebo v prvej polovici. Napriek tomu, že sme si už mohli zvyknúť, sa vegetačné fázy rastlín posúvajú, lebo je teplejšie ako v minulosti, ale to, čo sa deje teraz, je taký krajný príklad,“ hovorí Faško.

Dodáva, že to rozhodne nie je dobré. „Videl som už aj včely, ako vyleteli z úľa, ktoré potom musia požierať zásoby, ktoré si vytvorili na zimu a nebudú ich mať neskôr a môžu uhynúť. Čo sa týka rastlín, ich vegetačné fázy sa začínajú veľmi skoro a, samozrejme, keď u nás budú neskôr mrazy, ony v tom svojom vývoji postúpia tak ďaleko, že ich s veľkou pravdepodobnosťou poškodia,“ dodáva.