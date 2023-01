Šampión v squashi Miro Celler († 31) zanechal za sebou mladú rodinku: Pre jeho tehotnú manželku a synčeka vznikla zbierka!

Po tom, čo v sobotu v centre Bratislavy po páde zo schodov zomrel squashový šampión a reprezentant Miroslav Celler († 31), prežíva jeho manželka Eva veľmi ťažké chvíle.

Len pred rokom a pol pritom priviedla na svet ich prvorodeného syna Riška, na ktorého teraz ostala sama. Pod srdcom nosí druhé dieťatko, ktoré svojho ocka nikdy neuvidí. Priatelia, kolegovia či športovci otvorili transparentný účet, aby tehotnej manželke pomohli v týchto ťažkých chvíľach.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Obdobie, ktoré malo byť pre mladý pár najkrajšie v živote, zmenil jeden nešťastný krok na schodoch. V podniku v centre mesta zomrel šampión v squashi, ktorý po sebe zanechal tehotnú manželku a ročného synčeka Riška. Z tragédie je zúfalý aj Mirov brat, ktorý stále čaká na výsledky pitvy. „Pitevná správa by už mala byť. Pravdepodobne je momentálne odovzdaná na prokuratúre a tá by mala informovať rodinu,“ povedal zronený Roman.

Pre rodinu je všetko ťažšie aj preto, že manželka squashistu Evka je vo štvrtom mesiaci tehotenstva. „V brušku nosí Mirkovho druhého potomka. V decembri sa presťahovali do nového bytu, na ktorý si vzali hypotéku. Vieme, že ani rodine, ani nám to Mirka nevráti, ale môžeme sa spoločne pokúsiť prekonať jeho rodine najťažšie obdobie v ich životoch,“ píše Slovenská squashová asociácia (SSQA) aj s číslom transparentného účtu. O tom, že súcit a dobro sa ešte z ľudí nestratili, svedčí aj to, že v čase našej uzávierky už bolo vyzbieraných 21 916,72 eura.

Tomáš Tóth, kamarát, ktorý bol so športovcom v posledných chvíľach jeho života, uverejnil na sociálnej sieti srdcervúci status. „Dlho som sa odhodlával niečo napísať. Veľmi si vážim, že som ťa mohol spoznať. Motivoval si ma v squashovej kariére a bol si pre mňa aj top kamarát. Každá chvíľa strávená s tebou mi ostane v pamäti a ďakujem ti za ne. Sľubujem ti, že tu budem pre tvoju rodinu, kedykoľvek ma budú potrebovať. Budem si ťa pamätať navždy ako v posledný večer, keď sme sa smiali, vtipkovali a úprimne porozprávali,“ vyznal sa.