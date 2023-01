Priznanie Kucherenko vás totálne odrovná: Chystám sa do politiky! Zachráni modelka Slovensko?

Silvia Kucherenko je jednou z najznámejších tvári slovenského šoubiznisu. Viete si ju ale predstaviť v parlamente?

Modelka, mama aj instagramová influencerka Silvia Kucherenko má toho na pláne viac než dosť. Okrem už spomínaných aktivít sa občasne zvŕta v kuchyni, kde vypeká špeciality a už nejaký ten piatok je z nej aj dosť seriózna študentka vysokej školy.

To však nie je všetko. Modelka chce okrem sociálnych sietí a médií zažiariť aj inde, a to priamo v Národnej rade Slovenskej republiky, alebo na komunálnej úrovni? Možno sa vidí rovno v kresle prezidentky. Politické ambície priznala na instagrame v reakcii na článok Nového Času. "Áno, chcem ísť do politiky, preto študujem poctivo vysokú školu. Neodvážila by som sa o to uchádzať bez potrebného vzdelania," napísala modelka a v tom momente padla sánka celému Slovensku.

Silvia to však so svojou politickou kariérou myslí úplne vážne. V redakcii Nového Času sme preto o tomto jej smerovaní chceli vedieť viac. "Tak, píšu mi ľudia, že by som to mala skúsiť. Motivovala ma tá žalostná politická situácia, ktorá je na Slovensku," prezradila blondínka, ktorá má na vstup do politiky hneď niekoľko dôvodov. "Nehovorím, že je to otázka blízkej budúcnosti a hlavne nejdem tlačiť na pílu. Pomaly, ale isto. Vo veľkej miere sa zabúda na seniorov, ale v zásade celý tento volebný systém je zlý. Určite nesúhlasím s tým, že keď má niekto vo voľbách pár stoviek hlasov, tak má právo rozhodovať o zákonoch. A hlavne ľudia, ktorí chcú sedieť v parlamente, by mali mať potrebné vzdelanie. Bohužiaľ, mnohí ho dnes v parlamente nemajú a nemajú na to ani kvalifikačné predpoklady. V parlamente tak sedia ľudia, ktorí sa len šplhajú po chrbte silnej strany, ale keby kandidovali sami, nikto by ich nevolil," prekvapila ostrými názormi Silvia.