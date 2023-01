Bratislavčanka Gabriela opísala šialený zážitok z Devína: Chlap mi krompáčom zdemoloval auto!

Zažila šok, na ktorý nikdy nezabudne! Bratislavčanka Gabriela (26) šla vo štvrtok popoludní spolu s rodinou a dvoma psami na výlet na hrad Devín. Počas cesty jej však mal nečakane skočiť do cesty muž, ktorému sa len veľmi ťažko vyhla.

Po následnom zastavení vozidla sa stalo niečo nepochopiteľné. Muž totiž vytiahol krompáč a začal na nich kričať, že ich zabije! Vystrašená žena okamžite zalarmovala políciu, ktorá chlapa spacifikovala a zadržala.

Gabriela (26) išla spolu s rodinou na výlet na hrad Devín. Dcéra sa šla bicyklovať a psy sa šli venčiť. „Išli sme po Devínskej ceste. Po pravej strane stál muž pri bráne, ktorý mi z ničoho nič skočil do cesty. Ak by som šla rýchlo, tak by som nestihla zabrzdiť. Len tak-tak som sa mu vyhla a zastavili sme na výstražných svetlách. Vystúpili sme z auta, aby sme zistili, čo sa deje,“ opisuje.