Ženské hrdinky z kníh v porcelánovej podobe: Detaily vystavovaných bábik v Stropkove vás ohromia

V Kaštieli Stropkov vystavujú 400 rozličných bábik. Expozíciu tvorili roky a jedinečné kúsky dostávali darom zo zbierok dobrodincov.

„Je rozdelená do niekoľkých častí. V jednej z nich sú aj porcelánové bábiky dám z literatúry. Znázorňujú hrdinky románov. Sú vypracované do poslednej maličkosti. Pod šatami sa im ukrýva spodná bielizeň s čipkami, majú klobúky s perím či slnečníky ladiace so šatami,“ vysvetlila lektorka Jana Slivková s tým, že ich dostali od zberateľky z Bratislavy. Ďalšie exponáty pochádzajú z Hanisky, no svojou troškou prispeli aj tí, čo nosia bábiky zo zahraničných ciest.

Charlotte Brontëová - Jana Eyrová

- Najznámejšie dielo Charlotte Brontëovej. Ide o román, kde je hlavnou postavou mladá rozprávačka, drobná, inteligentná a čestná anglická sirota. Dej románu prechádza niekoľkými obdobiami jej života.

Stendhal - Červený a čierny - Matilda de la Mole

- Mladá znudená aristokratka sníva o sláve a akoby šibnutím čarovného prútika sa prenesie do zidealizovaného sveta, v ktorom hrá úlohu kráľovnej Margaréty.

Henry James - Daisy Millerová

- Román o mladej bohatej Američanke, ktorá cestuje po Európe a vyššie spoločenské vrstvy šokuje svojím nevyberaným správaním.

Émile Zola - Nana

- Postava z románu známeho francúzskeho spisovateľa, ktorá bola luxusnou kurtizánou. Žila na úkor mužov bez pocitu hanby. Ich ruinovanie bolo pre ňu zábavou a rozmarom.

Oscar Wilde - Vejár lady Windermerovej - pani Erlynnová

- Pani Erlynnová bola skúsená dáma, ktorá dokázala využiť predsudky vo svoj prospech. Pozná mentalitu bohatých, vie, ako sa zachovajú a dokáže to využiť.