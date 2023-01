Zhromaždenia v Michalovciach týždeň po smrti Eriky († 46): Po Kotlebovom príhovore odišli stovky Rómov!

Bolo riadne dusno! Na Námestí osloboditeľov v Michalovciach sa v nedeľu popoludní zišlo množstvo ľudí. Na dvoch stretnutiach si totiž chceli uctiť pamiatku bývalej zdravotnej sestry Eriky († 46), ktorá bola na Nový rok brutálne zavraždená.

Pokojná atmosféra sa však zmenila na napätú po príchode Kotlebovcov na čele s Marianom Kotlebom. Líder ĽSNS sa dokonca dostal na pódium, čo mimoriadne pobúrilo rómsku komunitu. Na všetkých tak preventívne dohliadali nielen mestskí policajti, ale aj antikonfliktný tím.

Týždeň po krvavom čine, ktorý doteraz straší celé mesto, sa dve skupiny rozhodli zvolať zhromaždenia. Prvou bola tamojšia rómska komunita, ktorá sa na námestí stretla v nedeľu o druhej popoludní. Udalosť ich zasiahla, z ohavného skutku totiž policajti obvinili iba 18-ročného Valentína z tamojšej osady.

„Za tým, čo sa stalo, by sme chceli urobiť jednu veľkú bodku. Je nám to celé veľmi ľúto a všetci sme toho názoru, že sa to stať nemalo. Sme za vyšetrenie tohto prípadu a spravodlivé potrestanie páchateľa. Zároveň však chcem dodať, že kvôli vražde, ktorá sa stala, nie je možné hádzať všetkých Rómov do jedného vreca,” povedal Jozef Tatar, organizátor stretnutia Rómov, ktorých prišli stovky.