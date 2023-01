Železnice rekonštruujú trate pri Nových Zámkoch na rýchlosť 140 km/hod: Pripravte sa na tieto výluky!

Cestujúci na železničných spojoch na trati Nové Zámky – Tvrdošovce a Tvrdošovce – Trnovec nad Váhom musia počítať so zmenami v cestovných poriadkoch. Dôvodom sú výluky, ktoré budú spôsobené rekonštrukčnými prácami na trati. Po ich ukončení budú môcť vlaky v daných úsekoch premávať rýchlosťou 140 km za hodinu.

Ako uviedol hovorca Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Tomáš Kováč, k zmenám dôjde od 9. januára do 11. mája v úsekoch Nové Zámky – Palárikovo. "Prvá etapa koľaje číslo dva na trase Tvrdošovce – Trnovec nad Váhom by mala prebehnúť do 24. júna a následne by mala začať druhá etapa s ďalšou výlukou, pri ktorej sa opraví koľaj číslo jedna," informovali ŽSR.

Podľa Kováča prejde komplexnou rekonštrukciou traťový úsek Trnovec nad Váhom – Tvrdošovce v okresoch Šaľa a Nové Zámky v dĺžke takmer desať kilometrov. "Traťová rýchlosť po jeho obnove vzrastie na 140 kilometrov za hodinu, zvýši sa aj výkonnosť trate a bezpečnosť. Investícia počas oboch etáp opráv zahŕňa rekonštrukciu koľají, nástupíšť na zastávke Jatov a súvisiacej infraštruktúry, ako aj trakčného vedenia pre rýchlosť do 160 kilometrov za hodinu," povedal Kováč.

Stavebné práce na úseku Nové Zámky – Palárikovo, ktorý je súčasťou trate Bratislava – Štúrovo, sú zamerané na komplexnú rekonštrukciu traťových koľají číslo jedna a dva, nástupíšť na zastávke Ľudovítov a súvisiacu infraštruktúru. "Cieľom stavby je zlepšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, zníženie nákladov na údržbu železničného zvršku a spodku, dosiahnutie vyššieho kvalitatívneho štandardu osobnej dopravy. Jestvujúce priecestné zabezpečovacie zariadenie sa nahradí novým, reléovým, s elektronickými prvkami a celými závorami. Z dôvodu plánovaných dlhodobých výluk v úsekoch Nové Zámky – Palárikovo a Tvrdošovce – Trnovec nad Váhom dôjde zmenám v platnom cestovnom poriadku," pripomenul hovorca ŽSR.