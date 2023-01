Zákazy vedenia záchranárom pokračujú: Nejde len o akváriá, nesmieme ani nabiť si mobil! Ako dopadnú rybičky?

Ako skončí divný príkaz? Nový Čas včera informoval o tom, že bývalé vedenie Záchrannej zdravotnej služby Bratislava (ZZS Ba) dalo príkaz svojim zamestnancom, aby v rámci šetrenia energií, odstránili akváriá, ktoré sú takmer na každej stanici. Zamestnanci na Antolskej sa snažili dohodnúť, že si všetko budú hradiť, lenže vedenie trvalo na svojom. V rámci šetrenia si nesmú záchranári nabíjať v práci mobil, či kolobežku. Od 1.januára nastúpila nová riaditeľka, preto je šanca, že sa všetko môže zmeniť.

Po včerajšom článku sa ukázalo, že nezmyselných obmedzení, ktoré dostali záchranári ZZS Ba je viac ako len odstránenie akvárií, ktoré slúžia na jediný relax. Róbert (47), ktorý je záchranár už 23 rokov nám potvrdil aj ďalšie obmedzenia.

„V práci nesmieme nabíjať ani mobily, prípadne ani kolobežku, dokonca tento rok sme mali zakázaný aj vianočný stromček zapnutý v elektrine. Tak sme si kúpili sviečky na baterky a argumentovali sme tým, že aj väzni majú stromček,“ hovorí smutne záchranár. Vysvetlil, že stanice kontroluje regionálny vedúci, ktorý obchádza stanice a dodržiavanie opatrení kontroluje.

„Ak niečo nájde, mal by to ohlásiť na vedení, upozorniť zamestnanca a mal by to vypínať,“ hovorí Róbert. Podotkol, že nabíjať môžu výlučne služobné mobily, ktoré však nesmú používať na súkromné účely. „Takže ak chcem zavolať domov, či je všetko v poriadku a nemám nabitý mobil, nemôžem,“ objasňuje záchranár, ktorý za jeden deň v práci absolvuje okolo 9 až 10 výjazdov, čo je približne 10 hodín a viac v sanitke.

„Už sme rozmýšľali aj nad tým, či si môžeme prihriať jedlo v mikrovlnke. Či to súvisí z výkonom našej práce, alebo si máme kúpiť len teplé jedlo. Zatiaľ nám vedenie na túto otázku neodpovedalo,“ hovorí záchranár. Rovnaký meter však na riaditeľstve nebol. „Náš pán riaditeľ sa posledné akvárium rozhodol ísť rušiť do Žiaru nad Hronom služobným motorovým vozidlom z Bratislavy. Koľko tak asi stál benzín na otočku a pýtam sa, či to nebolo oveľa viac ako prevádzka akvária?“ upozorňuje Róbert.