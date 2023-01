Odkaz Katky a Annamárie čitateľom Nového Času: Ďakujeme dobrým ľuďom za krásne Vianoce!

Mali požehnané sviatky! V rodinách Annamárie (46) zo Štúrova (okr. Nové Zámky) a Kataríny (34) zo Salky (okr. Nové Zámky) zavládla najmä vďaka čitateľom Nového Času pravá vianočná atmosféra.

Po uverejnení ich nešťastných príbehov sa množstvo ľudí spojilo, aby im pomohli. Posielali darčeky, hračky, potraviny, ale aj peniažky či dokonca drevo na kúrenie. Obe so slzami v očiach ďakovali, no radosť v očiach ich detí, ktoré prvýkrát dostali takú kopu darčekov, sa ani nedá opísať.

Slzy radosti

Očká malého Peťka (8) žiaria ako dve hviezdy, toľko hračiek ešte nikdy v živote nevidel! Jeho mamina Annamária sa od dojatia rozplakala, keď si u Ingrid, ktorá jej pomáha, rozbaľovali darčeky. Nikdy by si nepomyslela, že cudzích ľudí osloví jej príbeh a pomôžu im. „Volalo množstvo ľudí, doteraz to neviem pochopiť. Posielali potraviny, malému hračky, drogériu i veci na oblečenie. Aj peniaze posielajú, ja to nechápem, ľudia sú takí dobrí. Dokonca aj mne niečo poslali,“ s plačom hovorí žena, ktorá prežila krušné chvíle.

Tri razy bojovala so zákernou rakovinou, no robí všetko, aby sa jej chlapček s veľkými očami mal čo najlepšie. Stále mu opakuje, ako veľmi ho ľúbi, hladká ho, kým on rozbaľuje legá, ktoré dostal. Nepustí ich z ruky a stráži ich ako najväčší poklad. Zázrak, ktorý táto rodina prežíva, sa nedá opísať. „Veľmi, veľmi z celého srdca všetkým ďakujem. Urobili nás šťastnými, neviem to ani opísať slovami, ako každému ďakujem,“ vyznala sa Annamária.

Najradšej by každého, koho oslovil ich príbeh, vystískala. A malý Peťko? Ten cez obrovský úsmev šibalsky zvolal: „Fíha, to som si ani nezaslúžil. Také pekné darčeky. Budem sa teraz len hrať s legom a autíčkami!“