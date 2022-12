Najčítanejší denník na Slovensku tvoríme aj vďaka vám: Toto sú najlepšie tipy od čitateľov v roku 2022!

Mnohí z vás sú našimi očami aj ušami! Vďaka vám čitateľom Nového Času sa Slováci dozvedeli o udalostiach, ktoré by inak zostali nepovšimnuté.

Aj tento rok sme od vás do redakcie dostali tisíce tipov, na základe ktorých vznikli exkluzívne články nielen v tlačenej verzii denníka, ale aj na webovej stránke www.cas.sk. Tak ako aj iné roky, aj ten dnes sa končiaci rok nám priniesol rôzne škandály, prešľapy politikov či celebrít, radostné narodenia, smutné odchody osobností či dojímavé príbehy a športové úspechy, o ktorých sme sa dozvedeli vďaka vám. Veríme, že nám zachováte priazeň a aj s vašou pomocou bude obsah najčítanejšieho denníka v roku 2023 ešte zaujímavejší a kvalitnejší.

Žiadosť o rozvod do basy

Politika - september 2022

Rýchly koniec manželstva! Bývalý minister a exšéf Markízy Pavol Rusko (59) v auguste 2019 prekvapil, keď si v Liptovskom Mikuláši zobral za ženu svoju niekoľkoročnú partnerku Henriett Heger (42). O rok a pol neskôr ho však Najvyšší súd SR definitívne poslal do basy na 19 rokov. Okrem slobody však prišiel Rusko aj o svoju životnú lásku, s ktorou si povedal áno presne na svoje narodeniny.

Henriett totiž na jeseň končiaceho sa roku 2022 podala žiadosť o rozvod. Veľkým problémom v ich vzťahu mohlo byť to, že dvojica oficiálne nemohla mať priamy kontakt za múrmi väznice. Podľa nastavených pravidiel by tiež nemalo dochádzať k nejakým intímnym kontaktom. Súd totiž poslal Ruska do výkonu trestu s maximálnym stupňom stráženia. Pani Rusko Heger skutočné dôvody rozvodu však nekonkretizovala a k celej veci sa vyjadrovať nechcela.