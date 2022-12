Pre krásnu lekárku Moniku bol profesor Krčméry celoživotným vzorom: Najkrajšie slová, aké ste kedy počuli!

Vo štvrtok sa koná posledná rozlúčka s profesorom Krčmérym, ktorý celý život zasvätil pomoci iným. Veľký vzor v ňom videla aj krásna lekárka Monika Paločková, ktorá pomáhala v prvej línii počas pandémie Covid-19 na Slovensku, ale tiež dlho pracovala ako lekárka medzi najchudobnejšími ľuďmi v Afrike.

Monika Paločková je už aj verejnosti známa ako anjel na zemi. Krásna mladá lekárka zo Slovenska pomáhala počas pandémie v Afrike a takisto sa počas pandémie postavila do prvej línie na Slovensku. Monika vidí veľký vzor v profesorovi Krčmérym, preto ju jeho smrť veľmi zasiahla. O profesorovi Krčmérym hovorila častejšie aj v médiách, po jeho smrti napísala na svoj facebook nádherné vyznanie.

"Môj profesionálny a ľudský vzor. Môj kompas, moja inšpirácia, môj hnací motor, moje útočisko, môj učiteľ, priateľ, otec. Je to životná pocta, byť po boku velikánovi modernej doby, učiť sa od neho, ako skutočne žiť. Je to pocta a zodpovednosť, ktorú do nás vložil, aby sme v Jeho diele pokračovali ďalej. Je to požehnanie pre Slovensko a celý svet, že nám bol zoslaný ,,apoštol v praxi"," začala vyznanie Monika.