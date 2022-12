Malá princezná so SMA má na podanie lieku už len 4 mesiace: Zo dňa na deň sa jej stav zhoršuje, prečo jej zamietli liečbu?!

Váš Tip

Dala by všetko za to, aby ich milované dievčatko bolo na tom lepšie. Žiaľ, na to potrebuje pomoc iných. Lekári malej Editke (1,5) z Bratislavy diagnostikovali spinálnu svalovú atrofiu SMA II. Lekári odporučili liek za dva milióny eur, ktorý už v minulosti pomohol niekoľkým malým bojovníkom.