Už nejde len o našich domácich miláčikov! Dôležitý postreh Slovenky: Dôvod, prečo si tento rok delobuchy nekúpite

Ohňostroje síce robia krásnu šou a pohľad na ne je okúzľujúci, je tu však niekoľko dôvodov, prečo by sme mali oželieť hru so zábavnou pyrotechnikou.

Blížia sa oslavy Silvestra a už v týchto dňoch môžete v uliciach počuť vybuchovať petardy, ktoré majú v rukách bežní ľudia len tak pre zábavu. Medzi nami sú však aj takí, ktorým zábavná pyrotechnika nespôsobuje radosť, ale strach a traumu.

Pre majiteľov niektorých psíkov je Silvester nočnou morou. Ich domáci miláčikovia prežívajú noc hrôzy, keď sa zovšadiaľ ozývajú výbuchy. Na nebezpečenstvo zábavnej pyrotechniky upozorňujú aj ochranári. Práve vítanie nového roka si vyžiada veľké množstvo obetí medzi divými zvieratami a operencami.

Tento rok sa však situácia zmenila a je tu ešte jeden dôležitý dôvod, pre ktorý by sme mali zvážiť používanie zábavnej pyrotechniky. Upozornila na to Slovenka na facebooku: "Náš Timi je starý 13 rokov a veľmi sa bojí streľby. A nielen on. Máme tu veľa susedov Ukrajincov, ktorí ušli pred bombami a zabíjaním. Budú vo veľkom strese zo streľby, lebo to nedávno prežili naostro. Niektorým zomreli blízki. Nestrieľajte tento rok, prosím."