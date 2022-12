Plnia sa po Vianociach útulky nechcenými psíkmi? Slová dobrovoľníčky vás prekvapia: Až toto obdobie je kritické!

Odchytové koterce so psami v Hriňovej v Detvianskom okrese zvýšený príjem opustených psov po Vianociach zatiaľ nepocítili. Pre TASR to uviedla dobrovoľníčka Mia Takáč s tým, že počas sviatkov však mali šesť psov, ktoré sa svojim majiteľom stratili, a jeden z nich útek neprežil.

Pripomenula, že momentálne je väčší problém s hlukom, ktorý spôsobujú petardy a ohňostroje, ktoré zvieratá rušia a boja sa ich. Pokojná situácia v kotercoch po Vianociach sa tak môže zmeniť počas Silvestra. "A potom aj v lete, keď sa u psov prejaví puberta a krásne vianočné šteniatka začnú vyvádzať. Až vtedy väčšinou prídu o domov," podotkla s tým, že príjem psov do kotercov a útulkov po sviatkoch nie je taký veľký, ako ho spoločnosť opisuje. "Ľudia už asi konečne začali chápať, že pes nie je vhodný dar," zdôraznila.

Dobrovoľníčka doplnila, že na skrotenie zvierat počas týchto dní používajú kvapky. "Vnútorne ich upokoja, zaberá to. Inak ich, žiaľ, nemáme ako chrániť. Ak nevybavíme dočasnú starostlivosť v rodine, čo je s veľkými psami problém, tak to musia pretrpieť," konštatovala s tým, že počas jej pôsobenia pri psoch úmrtie zvieraťa počas silvestrovskej noci neevidujú. "Naše koterce sú mimo mesta, takže hluk nie je až tak počuť. Samozrejme, ozvena je, hory to však tlmia," zhrnula.