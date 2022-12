V nasledujúcom roku nespustíte zrak z oblohy: Nad hlavami nam zasvieti kométa a čaká nás aj tento obľúbený úkaz!

Rok 2022 bol bohatý na nebeské úkazy. No milovníci vesmíru sa môžu tešiť aj na nasledujúci rok.

Máme sa na čo tešiť. Aj rok 2023 bude bohatý na nebeské úkazy, ktoré nás odlákajú od televíznych obrazoviek a pritiahnu do prírody. "Pod nebo nás nalákajú opäť meteorické roje, ale tiež stretnutie jasných planét s Mesiacom, pomerne vzácny zákryt jasnej planéty Venuše naším kozmickým súputníkom a tiež jedno výrazné zatmenie Mesiaca. A mali by sme mať šťastie aj na jednu relatívne jasnú a veľmi dobre pozorovateľnú kométu, a to hneď na začiatku roka. Máme sa, teda, na čo tešiť," opísal astrofyzik a fotograf Petr Horálek.

Jasnú planétu Venušu budeme môcť, podľa Horálka, sledovať na severozápadnej oblohe krátko po západe Slnka celú prvú polovicu roka 2023. Planéta je v našich zemepisných šírkach viditeľná od západu Slnka do súmraku, v jari aj do noci. Je veľmi jasná a môžete si ju pomýliť so svetlom z lietadla alebo helikoptéry, líši sa tým, že nemení polohu tak rýchlo. Štyrikrát ju uvidíme aj v konjunkcii s Mesiacom a to 22. februára, 24. marca, 23. apríla a 23. mája. 9. novembra dôjde k vzácnemu zákrytu Venuše Mesiacom.