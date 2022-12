Roman zbadal v snehu naozaj neobvyklý úkaz: Také niečo som nevidel celý svoj život!

Do redakcie Nového Času sa ozval Roman, ktorý v decembri natrafil na naozaj zaujímavú vec. O nezvyčajnú fotku sa rozhodol podeliť s našimi čitateľmi.

Roman vytvoril fotografiu 17. decembra v okolí Košíc, keď bolo viacero častí Slovenska pokrytých bielou perinou. Na ceste v snehu sa mu podarilo stretnúť neobyčajného návštevníka.

"Veľmi ma prekvapil stret so slepúchom 17.12. na ceste do záhrady v lokalite Vyšné Opátske-včelárska paseka," povedal nám Roman, ktorý tiež doplnil: "Ešte sa mi nestalo stretnúť v zime teplomilného živočícha, pre mňa to bolo kuriozitou v 59. rokoch života."

Romana stretnutie so slepúchom prekvapilo právom. Slepúch je totiž predstaviteľom beznohých jašteríc, a v zime by mal hibernovať. Okrem toho je slepúch veľmi často zamieňaný s hadmi. Živočích, ktorý zaujal čitateľa je úplne neškodný jašter a pre Slovensko a Európu dosť typický. Od hadov sa líši tým, že má malé oči s pohyblivým viečkom a napriek tomu, že sa tiež plazí, nie je až taký svižný. Slepúch lámavý sa vyznačuje aj tým, že ak je v ohrození, odlomí sa mu kúsok chvostu, tak ako jeho jašteričím súrodencom. V kostre má zakrpatené zvyšky nôh.