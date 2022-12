Seniori a diabetici zbystrite: Náhly prísun veľkého množstva jedla môže vyústiť do zdravotných ťažkostí! Ako si dať pozor?

Náhly prísun veľkého množstva potravín môže vyústiť do viacerých zdravotných ťažkostí. Obozretní na stravu počas vianočných sviatkov by mali byť predovšetkým seniori, diabetici a pacienti s poruchami tráviacej sústavy. Upozornila na lekárka z oddelenia dlhodobo chorých nemocnice v Bánovciach nad Bebravou Miriama Šatalová.

"Problémom je jednak príjem veľkého množstva stravy nárazovo, v priebehu krátkeho obdobia, ale aj nevhodná kombinácia sladkostí, slaných pokrmov a alkoholu. Ťažkosti sa potom prejavia najčastejšie ako hnačka, zápcha, bolesti brucha, pocit ťažoby na žalúdku, zvracanie či pálenie záhy," vysvetlila Šatalová.

Špeciálne by si na množstvo a druh skonzumovaných jedál mali podľa nej dávať pozor seniori, pacienti so žlčníkovými kameňmi, chorobami pečene, pankreasu a diabetici. V dôsledku starnutia dochádza k viacerým zmenám v tráviacom systéme, ktoré majú vplyv na trávenie seniorov. "Ich žalúdok a črevá pracujú pomalšie, majú problémy s chrupom, teda so žuvaním a často aj prehĺtaním. Trávenie a vstrebávanie živín sú zhoršené, majú sklon k zápche či k poruche regulácie krvného cukru. Bolo by vhodné, aby na nich občas jedným očkom pozreli aj rodinní príslušníci," priblížila lekárka.