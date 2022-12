Prešovskí cyklisti sú zhrození: Na obslužnej ceste na nás striehne závora! Čaká sa, kým sa niekto zraní?

Cyklisti z Prešova a okolia sa tešili, že budú mať k dispozícii ďalšie kilometre cyklochodníka. Namiesto toho dostali „obslužnú komunikáciu“ navyše s kovovou zábranou v strede cestičky. Reálne hrozí, že sa na nej niekto zraní.

Okolo rieky Torysa v Prešove už vybudovali viac, ako desať kilometrov cyklochodníka. Keď začali budovať asfaltovú cestičku v ďalšej časti mesta okolo rovnakej rieky, mnohí sa nazdávali, že to bude jeho pokračovanie. Ako však vysvitlo, nejde o cyklochodník, ale o obslužnú komunikáciu postavenú kvôli protipovodňovým opatreniam. Okrem iného ju „zdobí“ uzamknutá kovová závora, ktorá ma v strede medzeru pre bicykle, ale tá nie je dostatočne široká. Ak sa do nej niekto netrafí, návšteva nemocnice ho zrejme neminie.

O čiastočnú nápravu sa pokúsila cykloaktivistka, ktorá sa podieľala na budovaní viacerých úsekov medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo, Renáta Kmecová. „Oslovila som vodohospodársky podnik so žiadosťou, aby bola medzera v zábrane rozšírená. Teraz ňou síce cyklisti prejdú, ale keď má niekto pripojený napríklad detský cyklistický príves, môže mať s prejadzom problém. Aktuálne má medzera šírku 91,5cm. My sme chceli, aby bola aspoň 140 cm, vtedy by už príves prešiel určite a navyše by cesta spĺňala medzinárodné parametre požadované Európskou cyklistickou federáciou pri certifikácií cyklotrás eurovelo. Žiaľ, odpísali nám, že sa projekt môže meniť až po piatich rokoch,“ sklamane skonštatovala aktivistka.

Podľa hovorcu Slovenského vodohospodárskeho podniku, Mariána Bocáka, projekt sa už meniť nedá. "Zmena prejazdnej šírky závor, alebo akákoľvek iná zmena, bude zo strany Slovenskej Agentúry Životného prostredia, ako poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, považovaná za nedodržanie zmluvy a finančné prostriedky na realizáciu stavby, by boli klasifikované ako neoprávnené a Slovenský vodohospodársky podnik by musel prostriedky v celej výške vrátiť. Udržateľnosť projektu je 5 rokov. V rámci nich bude stavba monitorovaná a technický zásah do objektovej skladby bude neakceptovateľný,“ uzavrel Bocák.