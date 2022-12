Sídlo rodiny Ostrolúckych chátralo, nový majiteľ ho zachránil: Takto teraz vyzerá usadlosť lásky Ľudovíta Štúra!

Foto Váš Tip

S opravami ešte neskončil. Dlhé roky to vyzeralo, že kaštieľ v Ostrej Lúke neďaleko Zvolena skončí ako iné historické skvosty na Slovensku a schátra. Našťastie sídlo rodiny Ostrolúckych kúpil v roku 2019 nový majiteľ od obce za 250 tisíc eur a usadlosť, kde žila Adela, láska Ľudovíta Štúra zachránil a vrátil do pôvodnej podoby. To však nie je všetko a nový majiteľ sa pustil aj do rekonštrukcie susednej budovy, ktorá v minulosti slúžila ako ovčín.