Mafián Černák má slobodu na dosah ruky, jeho obľúbené miesta rekonštruujú: Uvidí na vlastné oči vynovený Ďumbier?

Jeho obľúbené miesta prechádzajú rekonštrukciou. Mesto Brezno začalo s rekonštrukciou legendárneho Hotela Ďumbier a to vo výške viac ako 2 milióny eur. Mesto ako vlastník a budúci prevádzkovateľ hotela sa rozhodlo investovať do jeho obnovy, pričom budova by mala nadobudnúť podobu moderného mestského hotela spĺňajúceho trojhviezdičkové kritériá.