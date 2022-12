Andrea na polovičnom invalidnom dôchodku je už zúfalá: Prečo si neviem napriek praxi a kurzom 2 roky nájsť prácu?!

Už dva roky si neúspešné hľadá prácu. Andrea Pavúčková (46) z Hýb (okr. Liptovský Mikuláš) je na čiastočnom invalidnom dôchodku, no vyžiť zo 180 eur mesačne nedokáže, ani nechce sedieť doma.

Vyučená kuchárka absolvovala za dva roky veľa pohovorov, no napriek praxi a skúsenostiam sa jej zamestnať nedarí. Podľa nej je to kvôli invalidnému dôchodku a už aj pokročilému veku. Andrea sa vyučila za kuchárku a čašníčku, no nemá skúsenosti len v tomto odbore. Vyskúšala si už aj prácu chyžnej, predavačky za pokladnicou, pracovala aj v kovovýrobe či elektrovýrobe a práčovni.

Pred tromi rokmi mala náročné obdobie. K rodinným problémom sa pridružili zdravotné komplikácie. Sociálna poisťovňa jej priznala polovičný invalidný dôchodok vo výške 180 eur mesačne. Odvtedy však má problém nájsť si seriózne zamestnanie.

„Najdlhšie som pracovala tri mesiace za pokladnicou v jednom hypermarkete pred dvomi rokmi. Bolo to v čase covidu, keď boli choré zamestnankyne. Tie sa však vrátili a mňa prepustili,“ prezradila pracovitá žena. Po prepustení z poslednej práce absolvovala veľa pohovorov, no bez úspechu.

„Mám školu, prax, zdravotný preukaz, výučný list, prax s prácou s registračnou pokladnicou či v styku so zákazníkom, no napriek tomu mi odvšadiaľ odpíšu, že nevyhovujem kritériám alebo že vybrali iného uchádzača,“ nechápavo pokrútila hlavou Andrea. V jednom z hypermarketov ju dokonca poslali na vstupnú prehliadku k lekárovi, a keď ňou prešla, zrazu ju neprijali.